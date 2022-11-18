برنامج مباريات كأس العالم 2022 بتوقيت الجزائر

سيكون عشاق الساحرة المستديرة، على موعد مع المتعة، انطلاقا من يوم الأحد المقبل، مع انطلاق فعاليات كأس العالم 2022 بقطر.

وستكون انطلاقة هذه الطبعة من كأس العالم، بمباراة واحدة مقررة يوم الأحد، والتي ستجمع منتخب البلد المنطم قطر، بنظيره من الإكوادور

كما ستلعب أربعة مباريات مليئة بالندية والحماس، يوميا، خلال الأيام التي تلي المباراة الافتتاحية من هذا المونديال

وستكون مواعيد مباريات مونديال قطر، حسب التوقيت الجزائري كاملة على النحو التالي:

الأحد 20 نوفمبر

17:00 قطر – الاكواتور

الاثنين 21 نوفمبر

14:00 انجلترا – ايران

17:00 السنغال – هولاندا

20:00 و.م.أ – ويلز

الثلاثاء 22 نوفمبر

11:00 السعودية – الأرجنتين

14:00 الدانمارك – تونس

17:00 المكسيك – بولونيا

20:00 فرنسا – استراليا

الأربعاء 23 نوفمبر

11:00 المغرب – كرواتيا

14:00 ألمانيا – اليابان

17:00 اسبانيا – كوستاريكا

20:00 بلجيكا – كندا

الخميس 24 نوفمبر

11:00 سويسرا – الكامرون

14:00 الاورغواي – كوريا الجنوبية

17:00 البرتغال – غانا

20:00 البرازيل – صربيا

الجمعة 25 نوفمبر

11:00 ويلز – ايران

14:00 قطر – السنغال

17:00 هولاندا – الاكواتور

20:00 انجلترا – و.م.أ

السبت 26 نوفمبر

11:00 تونس – استراليا

14:00 السعودية – بولونيا

17:00 فرنسا – الدانمارك

20:00 الأرجنتين – المكسيك

الاحد 27 نوفمبر

11:00 اليابان – كوستاريكا

14:00 المغرب – بلجيكا

17:00 كندا – كرواتيا

20:00 اسبانيا – ألمانيا

الاثنين 28 نوفمبر

11:00 الكامرون – صربيا

14:00 كوريا الجنوبية – غانا

17:00 البرازيل – سويسرا

20:00 البرتغال – الاورغواي

الثلاثاء 29 نوفمبر

16:00 هولاندا – قطر

16:00 الاكواتور – السنغال

20:00 انجلترا – ويلز

20:00 و.م.أ – ايران

الأربعاء 30 نوفمبر

16:00 تونس – فرنسا

16:00 استراليا – الدانمارك

20:00 المكسيك – السعودية

20:00 الأرجنتين بولونيا

الخميس 1 ديسمبر

16:00 المغرب – كندا

16:00 بلجيكا – كرواتيا

20:00 اسبانيا – اليابان

20:00 كوستاريكا – ألمانيا

الجمعة 2 ديسمبر

16:00 البرتغال – كوريا الجنوبية

16:00 غانا – الاورغواي

20:00 صربيا – سويسرا

20:00 الكامرون – البرازيل

السبت 3 ديسمبر

16:00 ثمن النهائي

20:00 ثمن النهائي

الأحد 4 ديسمبر

16:00 ثمن النهائي

20:00 ثمن النهائي

الإثنين 5 ديسمبر

16:00 ثمن النهائي

20:00 ثمن النهائي

الثلاثاء 6 ديسمبر

16:00 ثمن النهائي

20:00 ثمن النهائي

الجمعة 9 ديسمبر

16:00 ربع النهائي

20:00 ربع النهائي

السبت 10 ديسمبر

16:00 ربع النهائي

20:00 ربع النهائي

الثلاثاء 13 ديسمبر

20:00 نصف النهائي

الاربعاء 14 ديسمبر

20:00 نصف النهائي

السبت 17 ديسمبر

16:00 الترتيب

الاحد 18 ديسمبر

16:00 النهائي