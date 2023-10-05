برنامج مباريات محترفينا في الأوروبا ليغ

سيكون لاعبو المنتخب الوطني، اليوم الخميس، معنيون بخوض مواجهات الجولة الثانية لدور مجموعات الأوروبا ليغ.

وسيواجه حكيم زدادكة رفقة فريقه ليل الفرنسي المستضيف كلاكسفيكار من جزر الفارو بداية من الساعة 5.45 مساءً.

فيما سيغيب ثنائي الخضر نبيل بن طالب و آدم أوناس عن المواجهة بسبب معانتهما من الإصابة.

أما مهاجم الخضر محمد عمورة سيواجه رفقة فريقه سانت جيلواز البلجيكي مضيفه ليفربول بداية من الساعة 20.00 مساءً بملعب الأنفيلد.

فيما سيستقبل نادي روما منافسه سيرفيت السويسري، بداية من الساعة 20.00 مساءً، ومن المنتظر أن يقحم المدرب مورينيو لاعب الخضر حسام عوار أساسي في اللقاء مكان ديبالا.

كما سيكون جناح الخضر السعيد بن رحمة معنيا بتنقل فريقه إلى ألمانيا لمواجهة فرايبورغ بداية من الساعة 17.45 مساءً.

وسيواجه المهاجم ياسين بن زية رفقة فريقه غاراباخ الأذربيجاني هيكن السويدي على الساعة 20.00 مساءً.