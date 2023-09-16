برنامج مكافحة السرقة العلمية في الجامعات قريبا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تزويد منصة المجلات العلمية ببرامج مكافحة السرقة العلمية عن قريب. وهذا في إطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ترقية ومرافقة المجلات العلمية الوطنية. لنشر أعمال البحث الأصلية ذات الجودة والوقاية من السرقات العلمية.

كما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنجاز مشروع “الجودة” قصد محاربة السرقة العلمية. إضافة إلى تنصيب لجان أخلاقية وانشاء قاعدة بيانات لكل البحوث لقضاء على هذه الآفة. التي أصبحت لصيقة برسائل التخرج .

و من المنتظر أن تشرع الوزارة قريبا في تنصيب لجان أخلاقية على مستوى كل المؤسسات الجامعية. قصد القضاء على السرقة العلمية “البلاجيا”.

وسيتم تنصيب هذه اللجان على مستوى كل جامعة يرأسها بروفيسور يكون على علاقة بالإعلام الآلي. حيث سيتم وضع كل الرسائل التي تم مناقشتها في قاعدة بيانات. كما يتم تشفير كل مذكرة وهذا بتفادي السرقة العلمية .

هذا وسيتم إعلام رؤساء الجامعات بالقواعد المتعلقة بالوقاية من البلاجيا ومكافحتها، وكذا التدابير التي من شأنها المساهمة في محاربة هذه الظاهرة، والغش والانتحال في الأعمال العلمية المطالب بها سواء من طرف الطالب أ و الأستاذ الباحث أو الباحث الدائم .

هذا وستعمل اللجان الأخلاقية على سن القوانين الخاصة بمعاقبة الباحثين الذين تعرضوا ل” السرقة العلمية ” أو ما يصطلح عنها علمي ب ” بلاجيا ” .

بحيث سيتم تفعيل التدابير الوقائية قبل اللجوء للتدابير التأديبية والعقابية المنصوص عليها،كما يتعين على كل مؤسسة وضع نص القرار تحت تصرف جميع مكونات الأسرة الجامعية.