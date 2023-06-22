برنامج مواجهات الخضر في دورة الألعاب العربية

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن برنامج المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، المشارك في دورة الألعاب العربية.

والتي ستقام فعالياتها بالجزائر، في الفترة المُمتدة مابين 5 إلى غاية 15 جويلية المقبل.

وحسب بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فإن الخضر سيفتتحون مشوارهم في المنافسة بمواجهة منتخب عمان برسم الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وستجرى المواجهة، بتاريخ 2 جويلية بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، بداية من الساعة 21.00 ليلا، بعدها سيستفيد الخضر من راحة مدتها يومين.

أما مواجهة الجولة الثانية، لذات المجموعة، سيواجه المنتخب الوطني خصمه المنتخب السوداني، بتاريخ 5 جويلية، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، بداية من الساعة 21.00 ليلا.

ولحساب مواجهة الجولة الثالثة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره اللبناني، بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، بداية من الساعة 21.00 ليلا.

كما جرى تحديد تواريخ 11 جويلية لمواجهتي الدور النصف النهائي، اللتان سيحتضنهما ملعب شابو بعنابة، ومواجهتي تحديد المركز الثالث والنهائي، سيقامان بملعب 19 ماي 56، بتاريخ 14 جويلية المقبل.