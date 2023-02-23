برنامج مواجهات الدور 16 للأوروبا ليغ

تُلعب اليوم الخميس، مواجهات إياب الدور 16 لمنافسة أوروبا ليغ، بإجراء مباريات نارية، لحسم التأهل لدور الثمن النهائي.

وفي قمة هذا الدور، سيستقبل مانشستر يونايتد خصمه برشلونة، في الأولترافولد، بداية من الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي، بعد التعادل 2.2 الأسبوع الماضي بهدفين في كل شبكة.

كما سيسعسى روما تدارك خسارة الذهاب ضد ريدبول سالسبورغ بهدف وحيد، عند إستقباله بملعب الأولمبكو بداية من الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

وسيتنقل أياكس الهولندي لألمانيا لمواجهة خصمه أونيون برلين، الذي تعادل معه ذهابا 0.0، وسينطلق اللقاء، بداية من الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

وسيستقبل رين الفرنسي خصمه شاختار دونتيسك على الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي، بعد إنتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأوكراني بـ2.1.

وستُلعب باقي المواجهات على الساعة 18.45 بالتوقيت الجزائري:

نانت ضد يوفنتوس (إنتهى ذهابا 1.1)

ماتيلاند ضد سبورتينغ لشبونة (إنتهى ذهابا 1.1)

موناكو ضد ليفركوزن (إنتهى ذهابا 2.3 لصالح موناكو)

بي أس في ضد إشبيليا (إنتهى ذهابا 3.0 لصالح إشبيليا)