برنامج مُكثف ينتظر الخضر في سيدي موسى

الرياضة
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برنامج مُكثف ينتظر الخضر في سيدي موسى
بقلم إسماعيل عشاش

سيكون الخضر على موعد مع برنامج مُكثف، نهار اليوم السبت، وهذا 24 ساعة قبل موعد المُباراة أمام بوتسوانا، في ختام التصفيات المؤهلة للكان 2021.

وسيبدأ زملاء رياض محرز، يومهم بإجراء جلسة تصوير بمركز التحضيرات بسيدي موسى، على العاشرة صباحا.

وسيخضع أبطال إفريقيا، عصر اليوم السبت، لفحوصات “بي سي آر”، للكشف عن فيروس كورونا.

وسيُجري اللاعبون بعدها، آخر حصة تدريبية تحت إشراف جمال بلماضي، للقيام بآخر الروتوشات قبل اللقاء.

كما سيُراقب عناصرنا، خصمهم ونقاط قوته وضعفه مُباشرة بعد وجبة العشاء، في جلسة فيديو.


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