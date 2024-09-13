برنامج نقل جديد لإيتوزا إبتداء من الأحد

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، عن برنامج نقل جديد بمناسبة الدخول الاجتماعي “2024-2025”.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تم وضع برنامج جديد للنقل بداية من يوم 15 سبتمبر 2024.

وسيكون أول إنطلاق للحافلات بداية من الساعة 05 سا و40 دقيقيه صباحا لغاية الساعة 19سا و30 مساءا.

حيث سخرت الشركة، 466 حافلة لتغطية 186 خط، بمعدل توقيت الرحلات يقدر ب30 دقيقة بين كل رحلة.

وبالنسبة للخدمات الليلية، ستكون بداية من الساعة 18سا و50 دقيقة مساءا إلى غاية منتصف الليل وخمسون دقيقة ليلا. حيث سخرت 23 حافلة لتغطية 23 خط.

أما خدمات عطلة نهاية الأسبوع، فإن مؤسسة إيتوزا تستغل يوم الجمعة 200 حافلة لتغطية 186 خط. ويوم السبت 400 حافلة لتغطية 186 خط.

هذا وتمنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، دخول اجتماعي موفق للجميع.