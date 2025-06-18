برنامج نقل جديد لـ”إيتوزا” بداية من السبت المقبل

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”. وبمناسبة حلول موسم الإصطياف عن البرامج الجديدة الخاصة بهذا الموسم. والتي ستدخل حيز الخدمة ابتداءا من يوم السبت 21 جوان 2025.

وفي بيان للمؤسسة، أشارت إلى أن رحلات برنامج النقل العمومي تنطلق على الساعة 06:00 صباحا إلى غاية الساعة 20:00 مساءا. فيما يخص الفترة الصباحية بـ 185 خط. أما بالنسبة للخدمة الليلية فستكون من الساعة 19:00 إلى غاية الساعة 01:00 صباحا بـ 23 خطا.

أما فيما يخص برنامج المخطط الأزرق، فقد خصصت المؤسسة 13 خطا بالنسبة للبرنامج الخاص نحو الشواطئ بسعر 100 دج “ذهابا و إيابا”. بداية الخدمة ستكون على الساعة 08:00 صباحا إلى غاية الساعة 20:00 مساءا. إنطلاقا من النقاط التالية: الدويرة نحو شاطئ سيدي فرج، خميس الخشنة نحو شاطئ بومرداس مرورا بأولاد موسى، حمادي نحو شاطئ بومرداس، الحراش نحو شاطئ عين طاية، شوفالي نحو شاطئ سيدي فرج، حي حوش القازوز نحو شاطئ خلوفي. حي ابزيو (الدويرة ) نحو شاطئ خلوفي، حي سيدي محمد نحو شاطئ خلوفي، حي عين المالحة نحو شاطئ خلوفي.

كما سيتم برمجة خط من حي الشعايبية (بئر توتة ) نحو شاطئ خلوفي، حي محمد معوش (الاحياء الخضراء) نحو شاطئ عين البنيان، الرحمانية نحو شاطئ خلوفي مرورا ب حي 22، حي 23، حي 25، حي 1500 مسكن ، سيدي عبد الله. حي عثمان بلوزداد و حي 4000 مسكن مقطع خيرة، الكروش نحو شاطئ الرغاية مرورا بالرغاية.

كما أشارت المؤسسة إلى أنها سطرت برنامج خاص بالخرجات الليلية لتسهيلات تنقلات المواطنين نحو منتزه الصابلات وساحة كيتاني. حيث أن أولى الرحلات تنطلق على

الساعة 19:00 الى غاية الساعة 01:00 صباحا من المحطات التالية: محطة أول ماي نحو منتزه الصابلات، محطة ساحة الشهداء نحو منتزه الصابلات، محطة باش جراح نحو منتزه الصابلات، محطة براقي نحو منتزه الصابلات. بالإضافة كذلك إلى محطة الكاليتوس نحو منتزه الصابلات، محطة حمادي نحو منتزه الصابلات. محطة مفتاح نحو منتزه الصابلات، محطة المعدومين نحو ساحة كيتاني.