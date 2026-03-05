برنامج وطني لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة

أكد مدير الإعلام والإتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، خليل هدنة، أن الدولة أطلقت برنامجا طموحا لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في أفق 2035. حيث انطلقت المرحلة الأولى بإنتاج 3200 ميغاواط.

وأوضح هدنة، أن تسع محطات ستدخل حيز الخدمة خلال سنة 2026، من بينها محطتا لغروس بولاية بسكرة وتاندلة بولاية المغير بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميغاواط لكل محطة. إضافة إلى محطة الفولية بالوادي بقدرة 300 ميغاواط، وهي الأكبر من نوعها. مشيرا إلى مشاريع أخرى قائمة. مثل محطة غار جبيلات للطاقة الشمسية المزودة بنظام ذكي للتخزين، ومحطة أدرار لطاقة الرياح.

وأكد هدنة أن التوجه المستقبلي للدولة يقوم على الانتقال نحو الطاقة المستدامة، عبر اعتماد مزيج طاقوي يجمع بين الطاقة الأحفورية والطاقات المتجددة. مضيفا أن الجزائر تنتج حاليًا حوالي 27 ألف ميغاواط من الكهرباء. لا يستهلك منها سوى الثلث على المستوى الوطني. وهو ما دفع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إعطاء تعليمات لولوج الأسواق الخارجية وتصدير الفائض.

كما تعمل الجزائر في هذا الإطار على تنفيذ برنامج لأنظمة الطاقة المعزولة. خاصة في مناطق الجنوب والمناطق النائية، من خلال إنشاء 15 محطة كهروضوئية بهدف تعزيز الأمن الطاقوي.

