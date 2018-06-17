برنامج وطني لمحاربة التصحر في الولايات السهبية

تعرف المناطق السهبية في الجزائر ارتفاعا في المناطق المتضررة من ظاهرت التصحر على مستوى 12 ولاية من ربوع الوطن.

وصرحت صليحة فرطاس نائب مديرة ضد التصحر بالمديرية العامة الغابات لقناة “النهار” أن 16 مليون هكتار قد تصحرت ولا يمكن إسترجاعها.

وأضافت أن العدد في إرتفاع رهيب وما سيشكل خطرا على الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة.

وأكد أن برنامج قد سطر لمحاربة التصحر وبناء السد الأخصر مع الحفاظ على المتواجد وهذا بداية من العام 2019.

مع أعادة التاهيل الجزئي للمناطق التي تدهورت جزئيا مع إيجاد الحلول للأراضي التي شهدت نوع من التصحر.