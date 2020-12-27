برنامج 360.. حلقة مروة بوشوشة تتصدر التوندونس

تصدرت حلقة برنامج “360” الأخيرة، والذي يبث على تلفزيون “النهار”، التوندونس على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

ولاقت الحلقة والتي استضافت الفنانة “مروة بوشوشة“، نجاحا كبيرا، بعدما كشفت من خلالها عن تفاصيل مثيرة من حياتها.

وحصدت الحلقة أكثر من 700 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من بثها على اليوتيوب، وتقترب من مليون مشاهدة حاليا.

وكان ظهور مروة بوشوشة في برنامج 360، هو الظهور الأول لها بعد زواج خطيبها السابق فيصل المينيون.

وانتظر جمهور الفنانة، بفارغ الصبر، عرض الحلقة والتي بثت أمسية الجمعة، خصوصا بعد إطلاق العرض الترويجي لها.

واستطاع متابعو مروة بوشوشة، التعرف عليها أكثر من خلال الحلقة، والتي حملت في طياتها العديد من الاعترافات.

وتحدثت بطلة مسلسل “يما”، عن العديد من الأمور التي تخص مشوارها الفني، وحياتها الشخصية، وعلاقتها بشقيقتها النجمة أمل بوشوشة.

كما فاجأ مقدم البرنامج، مروة بوشوشة، بعرضه ولأول مرة، صورا قديمة، تحمل ذكريات جميلة لها.