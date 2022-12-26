قناة النهار “برنامج 52 دقيقة إقتصاد: بفضل توجيهات الرئيس تبون.. الجزائر قريبا بين كبار مجموعة “بريكس بقلم قناة النهار نشر في 26 ديسمبر 2022 - 21:38 الجزائر شارك غرِّد أرسل 80 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Cy8SZ اقرأ أيضا زهرة: الخوف الزائد على الأبناء يجعلهم في محيط إتكالي قناة النهار 21 ديسمبر قصور تيميمون الحمراء..البنايات التي تختفي و تعود قناة النهار 17 ديسمبر وزير الصناعة الصيدلانية : سنحاسب كل يزرع الهلع بتصريحات عن وجود ندرة في أدوية مرضى السرطان قناة النهار 20 ديسمبر "رئيس الجمهورية :" نفضّل إنشاء ورشات لتصليح البواخر في أقرب وقت خاصة بواخر المسافرين قناة النهار 14 ديسمبر وزير الصناعة : " سنحقق الإكتفاء الذاتي ونصبح دولة مصدرة للدول المجاورة الإفريقية والعربية" قناة النهار 15 ديسمبر تمنراست : توقيف شخصين و حجز 117 طن من القمح و 24,5 طن من السكر قناة النهار 08 ديسمبر رئيس الجمهورية: التعليم بالنسبة لي عندو مكانة خاصة وكل من يربي الأجيال سنخفف عنه الأعباء المادية قناة النهار 22 ديسمبر قصة نجاح / قصة شاب..من بائع الخضر في "برويطة" بالإحياء إلى ناجح وصاحب مشروع..ترقّبوها قناة النهار 25 ديسمبر "فالحلوة والمرّة: أحمد وزوجته يكشفان سرّ الزواج النّاجح "يتقاسمو الحلوة والمرّة قناة النهار 19 ديسمبر تساقط الأمطار على هذه المناطق..التفاصيل قناة النهار 16 ديسمبر