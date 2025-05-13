برنامج الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة

تشهد الجولة الـ26 من بطولة الرابطة المحترفة مباريات حاسمة ومثيرة، إذ تتنافس الأندية على تحقيق أهداف متباينة، بين الهروب من شبح السقوط، ضمان البقاء، أو التقدم نحو المراتب المؤهلة للمشاركات القارية.

وفيما يلي البرنامج الكامل للمباريات:

الجمعة 16 ماي

مولودية وهران x نجم مقرة - الساعة 16:30 – ملعب أحمد زبانة بوهران

أولمبي أقبو x اتحاد خنشلة – الساعة 16:30 – ملعب الوحدة المغاربية ببجاية

السبت 17 ماي

شبيبة القبائل x شبيبة الساورة – الساعة 17:00 – ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو

اتحاد العاصمة x نادي بارادو – الساعة 19:30 – ملعب نيلسون مانديلا

الأحد 18 ماي

ترجي مستغانم x مولودية البيض – الساعة 16:00 – ملعب الشهيد محمد بلسعد بمستغانم

شباب قسنطينة x اتحاد بسكرة – الساعة 18:00 – ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة

الاثنين 19 ماي

أولمبي الشلف x شباب بلوزداد – الساعة 17:00 – ملعب محمد بومزراق بالشلف

مولودية الجزائر x وفاق سطيف – الساعة 17:00 – ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة

أبرز ملامح الجولة:

قمة الجولة ستكون من دون شك في مواجهة مولودية الجزائر ووفاق سطيف، حيث يسعى صاحب الأرض للمحافظة على صدارة الترتيب. فيما سيسعى الزوار للمحافظة على المركز الرابع.

أما اتحاد العاصمة المنتشي بفوز أمام النادي الرياضي القسنطيني، يسعى للتأكيد أمام أتلتيك بارادو.