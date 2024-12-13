برنامج “زابينغ رمضان” لقناة النهار يتوّج بجائزة أحسن برنامج تولك شو

توّج برنامج “زابينغ رمضان” لقناة النهار يتوج بجائزة أحسن برنامج تولك شو في حفل جزاير آوارد .

وجاء هذا التتويج في الطبعة الثانية لـ جزاير آوارد 2024 والذي يبرهن على ان قناة دائما في الريادة .

وجرت مراسم توزيع الجوائز لأحسن البرامج الرمضانية بفادق الشيراطون بالجزائر

ويعتبر برنامج “زابينغ رمضان” الذي يقدمه الزميل ياسين كنطاش برنامج ثقافي تربوي توعوي وأيضا ترفيها

كما يعالج برنامج “زابينغ رمضان” العديد من مواضيع الساعة من خلال إستضافة عدد من الفنانين والمؤثرين.