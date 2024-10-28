برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة “أبفي” لتعزيز الخبرات العلمية

نظمت شركة أبفي، الشركة العالمية للبحث والتطوير في مجال الأدوية البيولوجية، زيارة إلى مرافق البحث والتطوير التابعة لها “مركز أبحاث آبفي في كامبريدج ومركز ورسيستر للبحث البيولوجي” في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك بهدف عرض الأساليب المبتكرة في اكتشاف وتطوير الأدوية. وسلطت الجولة الضوء على المجالات العلاجية لشركة آبفي حيث اكتسب المشاركون رؤى حول مراحل البحث السريري المتطورة للشركة ومراحل الاكتشاف.

وجدير بالذكر أن برنامج CRISP “برنامج التطوير المتكامل لتقدم الأبحاث السريرية” سيدعم تطوير قدرات البحث السريري في المنطقة. بما يتوافق مع متطلبات الدول المشاركة في تطوير البحث والتحول إلى مركز إقليمي للدراسات. مما يؤدي إلى تحسين معايير الرعاية للمرضى. كما يؤكد على شراكة أبفي لرفع القدرات وتطوير الرعاية الصحية للتأثير بشكل إيجابي على المرضى في الدول المشاركة.

وشارك في هذه الزيارة وفد من قادة الرعاية الصحية والباحثين وغيرهم من الخبراء من عدة دول في المنطقة. وتحديداً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر. وتم تعريف الحضور بالتقنيات المتقدمة التي تقود للعلاجات الحديثة، حيث يعمل الخبراء في هذه المراكز البحثية على الابتكار ورفع مستويات العلوم الطبية.

كما شارك الخبراء في مناقشات قيمة حول تطوير حلول الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تم عقد ورشة عمل تناولت تحديات الأبحاث السريرية وفرص تطوير التجارب السريرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. مع التركيز على الجهود التعاونية لتطوير بيئة الأبحاث السريرية في المنطقة.

وتعد هذه الزيارة الثانية التي تنظمها الشركة لمراكز البحث والتطويرالتابعة لها، حيث أتيحت الفرصة للسادة الزوار لمشاهدة الجهود التعاونية والتقنيات المتطورة وراء اكتشاف الجزيئات وتطويرها. كما شاركوا في مناقشات تركزت على العلوم والتكنولوجيا، والأبحاث الرائدة في علم الأورام وعلم المناعة وعلم الأعصاب التي تدفع الشركة إلى الأمام في مهمتها لاكتشاف وتقديم الأدوية. والحلول المبتكرة للأمراض الصحية اليوم، وتعالج التحديات الطبية في المستقبل، وتحسن حياة المرضى.

تصميم برنامج CRISP لتزويد شركائه بالمعرفة والمهارات اللازمة

وقال محمد أبو بكر، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا: “تم تصميم برنامج CRISP (برنامج التطوير المتكامل لتقدم الأبحاث السريرية) لتزويد شركائه بالمعرفة والمهارات اللازمة. للتفوق في البحث السريري وتطويره في مناطقهم وبلدانهم.

ويتكون المشروع من قسمين: خبرة موقع البحث والتطوير وأكاديمية CRISP. وعلاوة على ذلك، تم تسليط الضوء على أكاديمية CRISP. بالشراكة مع ACRP (رابطة المتخصصين في الأبحاث السريرية). مؤكدين على الالتزام المشترك بتعزيز القدرات البحثية وتعزيز التعاون في جميع أنحاء المنطقة “.

وأضاف ياسر نور، المدير الطبي الإقليمي لشركة أبفي في الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا: “من ناحية أخرى، يعد برنامج CRISP مشروعًا علميًا مهمًا يعزز التزام آبفي بتطوير وتوليد الأدلة. كما يعزز الرؤية العلمية لشركة آبفي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا. مما يساعد في إحداث تأثير أكبر على حياة المرضى. وفي المستقبل، سنستضيف أكاديمية للأبحاث السريرية لضمان استمرارنا في الارتقاء بالقدرات مع التركيز على أساسيات البحث ومواضيع البحث الأساسية، بالإضافة كذلك إلى مواضيع أكثر شمولاً تتصل بالنظام البيئي للبحث، بما في ذلك الأطر القانونية والتنظيمية للبحث والمتطلبات الأخرى التي تضع البلدان المشاركة على الطريق للنجاح”.

نبذة عن آبفي

تتمثل مهمة أبفي في اكتشاف وتقديم الأدوية والحلول المبتكرة التي تحل المشكلات الصحية الخطيرة اليوم وتعالج التحديات الطبية في المستقبل. ونسعى جاهدين لإحداث تأثير ملحوظ على حياة الناس في العديد من المجالات العلاجية الرئيسية في علم المناعة، وعلم الأورام، وعلم الأعصاب، والعناية بالعيون بالإضافة إلى المنتجات والخدمات في مجموعة منتجات أليرجان للتجميل. لمزيد من المعلومات حول آبفي ، يرجى زيارتنا على www.abbvie.com. ومتابعة @abbvie على LinkedIn وFacebook وInstagram وX (المعروف سابقًا باسم Twitter) وYouTube.