برنامج DAAD.. فرص جديدة للدراسة والبحث في الجامعات الألمانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تلقيها عروض منح دراسية مقدمة من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD). لفائدة الطلبة والباحثين الجزائريين الراغبين في تطوير مسارهم الدراسي والبحثي. وذلك في إطار برنامج المنح الألمانية لسنة 2027.

وجاء في مراسلة صادرة عن مديرية التعاون والتبادل الجامعي، وموجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية لجامعات الوسط والشرق والغرب. أن هذه المنح تشمل مختلف المستويات الجامعية والتخصصات. وتهدف إلى دعم الحركية الأكاديمية وتعزيز فرص التكوين والبحث العلمي في الجامعات الألمانية.

ودعت الوزارة الطلبة والباحثين المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج وشروط الاستفادة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، أو عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق بالمراسلة، والذي يتيح الوصول إلى قائمة البرامج الدراسية المتاحة وكيفية وآجال التسجيل.

كما حثت الوزارة المؤسسات الجامعية والبحثية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان النشر الواسع لهذا العرض، بما يسمح لأكبر عدد من الطلبة والباحثين بالاستفادة من فرص الدراسة والبحث التي يوفرها البرنامج.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور