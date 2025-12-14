برنامج مباريات الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر

سيكون عشاق الكرة الجزائرية على موعد مع مواجهات قوية ومثيرة، أبرزها لقاء اتحاد الحراش واتحاد العاصمة، وصدام تقليدي بين شباب قسنطينة ووفاق سطيف.

وذلك بعد نهاية مباريات الدور السادس عشر باستثناء مباراة وفاق عين البنيان - شباب بلوزداد المقررة غدا الاثنين.

وستجرى مواجهات الدور ثمن النهائي أيام 15 و16 و17 جانفي المقبل، في انتظار تحديد لجنة تنظيم كأس الجزائر عن التوقيت الرسمي لكل مباراة.

وسيواجه مولودية الجزائر فريق نجم بن عكنون، فيما يستقبل شباب باتنة نادي أتليتيك بارادو، وتلعب جمعية الشلف أمام مولودية سعيدة، في حين يصطدم ترجي مستغانم بشبيبة الساورة.

شبيبة بجاية ستواجه نصر حسين داي، بينما ستواجه جمعية وهران الفائز من لقاء وفاق عين بنيان وشباب بلوزداد.

وتسعى جميع الفرق إلى تحقيق التأهل ومواصلة المشوار في منافسة الكأس، التي تبقى دائمًا مفتوحة على جميع الاحتمالات.