“برناوي:”حققنا نتائج تاريخية ولما لا التتويج بالكان”

الرياضة
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“برناوي:”حققنا نتائج تاريخية ولما لا التتويج بالكان” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أكد وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” أن المنتخب الوطني الجزائري حقق نتائج تاريخية خلال منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال “برناوي” خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأربعاء على حصة “صدى الكان”  في تلفزيون النهار.

“الشعب الجزائري يعرف الرياضة جيدا وكرة القدم بشكل خاص وهو يعي الآن أننا كسبنا مجموعة رائعة من اللاعبين ومدرب رائع”.

“حققنا نتائج تاريخية خلال الدور الأول بفوزنا في 3 مباريات، في 1990 حققنا ذات النتائج لكن في الجزائر عكس مايحدث الآن أين حققنا ذلك خارج الوطن”.

“ربي يبقي الستر عليهم بما أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 مازالت طويلة ولما لا التتويج باللقب والعودة بها إلى الجزائر”.


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