“برناوي”:”مباراة كوت ديفوار صعبة لكن دعم الأنصار سيصنع الفارق”

أكد وزير الشباب والرياضة “عبد الرؤوف سليم برناوي” صعوبة مواجهة كوت ديفوار المقررة يوم الخميس.

وقال “برناوي” أمسية اليوم الثلاثاء خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري.

“كنت متواجدا في المباراة الأولى للخضر ضد كينيا وشاهدت إنبهار جمال بلماضي ولاعبي الخضر بحضور أكثر من 2000 مناصر جزائري”.

“أنصار الخضر قدموا صورة رائعة بمصر من خلال طريقة تشجيعهم الحضارية وكذا تنظيفهم المدرجات”.

“مباراة الخضر ضد كوت ديفوار صعبة جدا لكن 1200 مناصر الذين سيتنقلون غدا سيشكلون إضافة كبيرة للتأهل للدور النصف النهائي”.