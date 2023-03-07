برناوي: أرقام مرعبة إختناقا بالغاز.. تسجيل 100 وفاة منذ بداية السنة

قال النقيب نسيم برناوي رئيس مكتب الإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية. أنه تم تسجيل أرقام مرعبة للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون سنة 2023 مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف برناوي، خلال استضافته بالتلفزيون العمومي، أنه تم تسجيل 100 حالة وفاة إختناقا بالغاز في أقل من 3 أشهر منذ بداية سنة 2023. كما تم إنقاذ 1330 شخصا آخر من موت محقق خلال نفس الفترة. بالإضافة كذلك إلى تسجيل 56 حالة وفاة خلال شهر جانفي. و34 حالة وفاة في فيفري و10 حالات في الأسبوع الأول فقط من مارس.

وأشار ذات المتحدث، أنه لاحظنا مع عودة موجة البردـ تكثر حالات الإختناق بالغاز نتيجة التصرفات الخطيرة التي عادة ما تؤدي إلى الوفاة.