برناوي : ” أنفقنا أكثر من 800 مليون دولار لتحويل وهران إلى قطب رياضي” !

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي، أنه تم إنفاق أكثر من 800 مليون دولار من أجل تحويل وهران إلى قطب رياضي حقيقي.

وأبرز الوزير على هامش زيارة تفقدية الى المركب الرياضي الجاري إنجازه ببلدية بئر الجير (شرق وهران) أن “الجزائر أثبتت أنها لا تزال شريك أفضل للجنة الدولية للألعاب المتوسطية من خلال الاستثمار الذي تقوم به السلطات العمومية”.

وأضاف أن المنشآت الرياضية الجديدة “ستحول وهران إلى قطب رياضي حقيقي سيحتضن في المستقبل القريب منافسات رياضية دولية عالية المستوى”.

كما أكد أن الألعاب المتوسطية لوهران ستكون “حدثًا يخص جميع الجزائريين. نتوقع مشاركة شباب من مختلف مناطق الوطن بما في ذلك الجنوب كمتطوعين سيساهمون في تنظيم هذه الألعاب”.