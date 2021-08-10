برناوي: إرتفاع عدد الحرائق إلى 41 وتسخير 12 رتل متنقل وألف عون للتدخل

قال المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية نسيم برناوي، أن حصيلة الحرائق ارتفعت منذ الصبيحة إلى 41 حريقا عبر 13 ولاية.

وأضاف برناوي في إتصال مع تلفزيون “النهار”، أنه تم تسجيل 41 حريقا عبر 13 ولاية. وكان أكبرها متواجد بولاية تيزي وزو بـ 21 حريقا. تليها ولاية جيجل بأربعة حرائق. فيما تم تسجيل من حريقين إلى 3 عبر الولايات الشرقية للوطن.

وأوضح ذات المتحدث، أنه تم خلال الصبيحة تسجيل 33 حريقا وبعد ساعة إرتفعت الحصيلة إلى 41 بسبب الرياح وموجة الحر التي صعبت من مهمة الأعوان. غير أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من إخماد 12 حريقا مهم بولاية تيزي وزو. كما تم تسخير 12 رتلا متنقلا ومابين 900 إلى 1000 عون حماية للسيطرة على الحرائق عبر مختلف الولايات.