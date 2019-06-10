برناوي: “إستقالة بلماضي إشاعة وكل من يحاول المس بالجزائر تمسه لعنة الشهداء”

كشف وزير الشباب والرياضة رؤوف سليم برناوي، العديد من النقاط حول قضية الدولي الجزائري يوسف عطال، والناخب الوطني جمال بلماضي.

وفي حوار حصري لتلفزيون “النهار”، صرح الوزير برناوي: “الحادثة التي صنعت ضجة كبرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي وحتى عبر وسائل الإعلام، والمتعلقة بقضية مغادرة بلماضي لتربص سيدي موسى ليلة العيد، أؤكد لكم أنها لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف: “كنت متواجدا خارج أرض الوطن، وحتى رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، كان متواجدا في الخارج”.

وتابع: “وتعجبت كثيرا من هذه الأخبار، لأنني لم أتنقل إلى سيدي موسى، إلى غاية اليوم الذي تنقلت فيه التشكيلة الوطنية إلى قطر”.

وأردف برناوي: “أتأسف على هذه الأخبار المغلوطة، لأن بعض الأطراف تسعى لإثارة الشوشرة والبلبلة داخل المنتخب الوطني، ومهمتها تكسير المنتخب”.

وتابع: “في وقت سابق كنا نقول الله يهديهم، الآن نقول ربي وكيلكم، لأن كل ما يمس بالجزائر خط أحمر، ونحن هنا بالمرصاد، وكل من يحاول المس بالجزائر، تلاحقه لعنة الشهداء”.