برناوي :”الإتحاديات لديها قوانين ويجب عليها إحترامها”

أكد وزير الشباب والرياضة، سليم برناوي بأن هيئته لن تتدخل تماما في شؤون الإتحاديات، لأن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياتها.

وصرّح لتلفزيون “النهار” قائلا في هذا الشأن :”الإتحاديات الرياضية في الجزائر، لديها قوانين وهي مُلزمة بإحترامها كُليا مهما كانت الظروف”.

وأردف :”دورنا في الوزارة يقتصر على التموين والمُراقبة لا غير، وتحديد الميزانيات سيتم في الوقت المُحدد مثلما جرت عليه العادة”.

يُشار بأن الرياضة الجزائرية تعيش أوقاتا عسيرة، بتواجد العديد من الملفات الشائكة والتي لم تعرف أي حلول منذ سنوات طويلة.