برناوي: “التذاكر في الملاعب الجزائرية تباع بثمن رمزي”

الرياضة
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برناوي: “التذاكر في الملاعب الجزائرية تباع بثمن رمزي”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، أن تذاكر مباريات كرة القدم في الملاعب الجزئرية تباع بثمن رمزي، مقارنة ببقية ملاعب العالم.

وصرح رؤوف سليم برناوي، حصريا لتلفزيون النهار: “في ملاعبنا الوطنية، تذاكر المباريات تباع بثمن رمزي، تقريبا بالمجان”.

وأوضح الوزير: “في كأس أمم إفريقيا 2019، بمصر، بلغ سعر تذكرة المباراة النهائية 60 دولار، أي ما يعادل تقريبا مليون سنتيم بالعملة الوطنية”.

وأضاف برناوي: “شخصيا كنت مضظرا لشراء تذكرة في المنصة الشرفية لأحد ضيوفنا، في نهائي كأس أمم إفريقيا بمبلغ 400 أورو”.


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