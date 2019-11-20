برناوي: ” الجزائر قادرة على الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم”

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي أن رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي قادر على رئاسة الكاف.

وأجرى وزير الشباب والرياضة حوارا مطولا مع وكالة رويترز العالمية تحدث من خلاله عن إنجازات المنتخب الجزائري مؤخرا قائلا:

“زطشي لديه المؤهلات لتولي رئاسة الكاف…والجزائر قادرة على الوصول الى نصف نهائي كأس العالم”.

وتابع: “أتمنى أن أراه يوما في هذا المنصب لأنه يملك كل مقومات النجاح وقد تكلمت مع السلطات العليا في البلد في هذا الموضوع”.

وأضاف: “التمثيل الجزائري في الهيئات الإقليمية الكروية مثل (الكاف) ضعيف جدا قياسا بالمكانة التاريخية للكرة الجزائرية، ولهذا قلت إن زطشي لديه كل مقومات رئاسة الاتحاد الأفريقي وسندعمه في هذا المسعى”.