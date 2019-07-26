برناوي: “الجسر الجوي تضمن 96 طائرة حملت 9 آلاف مناصر نحو مصر”

عاد وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، بالأرقام، إلى الإمكانيات المادية التي وضعتها الدولة الجزائرية، في خدمة أنصار الخضر، لحضور مباريات “كان 2019”.

وكشف رؤوف برناوي، للإذاعة الوطنية: “السلطات الجزائرية سخّرت 96 طائرة، بين خاصة وعسكرية، لنقل 9 ألاف مناصر، إلى مصر، إنطلاقا من الدور الربع نهائي”.

وأضاف: “عدد أنصار الخضر في نهائي “كان 2019″، بلغ حوالي 30 ألف مناصر، والدولة الجزائري هي من تكفلت بدفع ثمن التذاكر بقيمة 60 ألف دولار”.

وأوضح وزير الشباب والرياضة: “تقرر شراء تذاكر النهائي، وتوزيعها على أنصار الخضر، لتجنب أي تجاوزات، بين الراغبين في حضور هذه المباراة”.

وتابع: “الأنصار الذين رفضوا العودة إلى الجزائر، تسببوا لنا ببعض المشاكل التنظيمية، وهو ما أخر عودتهم للوطن بعد النهائي”.

وختم سليم رؤوف برناوي: “أشكر قيادة الجيش الوطني الجزائري، التي سمحت لأنصار الخضر من جنوب الوطن، حضور نهائي “الكان”، من خلال تسخير 9 طائرات عسكرية، لفائدتهم”.