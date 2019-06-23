برناوي: “الجمهور الجزائري يصنع الحدث دائما” !

أشاد “رؤوف برناوي” وزير الشباب والرياضة، بالجمهور الجزائري الحاضر في “القاهرة” من أجل مساندة رفقاء “محرز”.

وقال “برناوي” في تصريح للنهار: “سنتحدث مع وزير الرياضة المصري من أجل الاطمئنان على المناصرين، علينا أن نتابع ظروفهم”.

وأضاف: “نشكر الجمهور الجزائري على الروح الوطنية وعلى تلبيتهم النداء، تنقلوا بأموالهم الخاصة من أجل مناصرة المنتخب الوطني، كانت هناك فرحة في الطائرة وأهازيج وأغاني، لم نشعر بمدة الرحلة مع الجماهير الجزائرية”.

وختم كلامه: “سننقل الصورة الحسنة وأفضل صورة للجزائر من خلال الجمهور الحاضر خلال الكان”.