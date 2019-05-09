برناوي: “الرياضة النسوية جزء لا يتجزأ من المنظومة الرياضية”

أكد وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، اليوم الخميس، على أهمية الرياضة النسوية، في المنظومة الرياضية الجزائرية.

وفي إجابته، على أسئلة نواب البرلمان، فيما يخص تشجيع الرياضة النسوية، صرح الوزير برناوي: “ترقية الرياضة النسوية جزء لا يتجزأ من المنظومة الرياضية دون تمييز ووفق القانون”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “عدد النساء الممارسات المحترفات للرياضة، بلغ 14 ألف رياضية في الجمعيات العامة”.

وختم الوزير رؤوف سليم برناوي، بالتذكير ببعض بطلات الرياضة في الجزائر، وما حققوه من انجازات، على غرار بولمرقة، لامية معطوب، ونورية بنيدا مراح.. وغيرهن.