برناوي: ” الصندوق كان شفافا وكل واحد وضع ورقة الإنتخابات بيده”

أنصف وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي، رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي، مؤكدا أنّ إنتخابه على رأس الفاف كان شفافا.

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن الجدل الإعلامي القائم بسبب عدم شرعية رئيس الفاف خير الدين زطشي، على هامش تواجده في أحد المنافسات المخصصة للملاحة الشراعية اليوم الثلاثاء قائلا:

” الصندوق كان شفافا، وكل واحد وضع ورقة الإنتخابات بيده، ولا يوجد أي واحد إنتخب مجبرا، الناس إنتخبت على زطشي وانتهى الأمر”

وأضاف: مؤسف جداً..لأننا نرى إنحطاط المستوى، لأن البعض يتهرب من مسؤوليته، والبعض حاب يركب الموجة، وأضن أن هذا لا يخدم الرياضية، ولا يخدم الوطن”.