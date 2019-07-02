برناوي: ” الطموح يزداد يوميا وإن شاء الله العودة بالكأس من القاهرة”.

أشاد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي بالناخب الوطني جمال بلماضي الذي يقود الخضر لتحقيق إنجازات تاريخية في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في القاهرة.

وتحدث برناوي عن تأهل المنتخب الوطني إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس امم إفريقيا في تصريح لتلفزيون النهار قائلا:

“أشكر اللاعبين والمسيرين على الفرحة التي أدخلوها في قلوب الشعب الجزائري عقب الآداء الرائع المقدم خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا الحالية”.

وأضاف”هذا إنجاز تاريخي الذي يقوم به الناخب الوطني جمال بلماضي مع المنتخب ونحن نهنئهم ونشجعهم..بلماضي يملك حماس كبير، وقلت له تفاؤلوا خيرا تجدوه”.

وتابع: “نتمنى كل الخير للمنتخب والشعب الجزائري يعرف جيدا كرة القدم، ويدرك أنه يملك فريق قادر على التتويج..الطموح يزداد يوميا وإنشاء الله العودة بالكاس من القاهرة”.