برناوي: “العلامة المميزة لبطل هذا الموسم”

هنأ وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، فريق اتحاد العاصمة، بمناسبة تتويجه بلقب البطولة، للموسم الكروي 2018/2019.

وبهذه المناسبة صرح سليم رؤوف برناوي، لتلفزيون “النهار”: “العلامة المميزة تعود لبطل هذا الموسم اتحاد العاصمة، الذي نهنئه، بهذه البطولة”.

وأضاف: “أنا لم يسبق لي وأن تمنيت حظ موفق لأي نادي، لأنه من واجبي أن أكون حياديا، كما أنني لا أملك أفضلية في كرة القدم، التي لا تعد رياضتي المفضلة”.

يذكر أن اتحاد العاصمة، توج أمس الأحد رسميا، بلقب البطولة الوطنية، بعد فوزه على شباب قسنطينة بنتيجة 3-1.