برناوي: ” الفساد موجود..وسنتجه إلى العدالة”

الرياضة
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برناوي: ” الفساد موجود..وسنتجه إلى العدالة”
بقلم يونس رزيق

ندّد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي بالفساد الذي يميز اللجنة الأولمبية الجزائرية من خلال تمويلها لبعض القطاعات الرياضية.

وأجرى وزير الشباب والرياضة حوارا مطولا مع وكالة رويترز العالمية تحدث من خلاله عن إنجازات المنتخب الجزائري مؤخرا قائلا:

“هناك تداخل في المصالح ويوجد فساد، لكن لا يمكن الحديث عن التوجه إلى العدالة في بعض القضايا لأن هناك بعض الأسرار التي لا يمكنني الحديث عنها”.

وأتم: “هناك أطراف لم يعجبها الاستقرار الموجود في الرياضة الجزائرية وتريد زرع المشاكل، لكننا قريبون من الاتحادات الرياضية”.


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