برناوي :”الكان 2021 في الجزائر بشرط”

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي، بأن الجزائر تبقى مُستعدة لإحتضان الكان 2021، ولكن بشرط.

وصرّح لوكالة رويترز قائلا :”نحن على إستعداد لتعويض الكاميرون، في حالة ما قررت الكاف سحب الدورة القادمة منها”.

ليواصل :”لقد تحصلت على موافقة السلطات العُليا في البلاد، ولدينا كل الإمكانيات، وسنكون مُستعدين لإستقبال هذا الحدث”.

وأردف :”لدينا عشرون ملعبا بسعة أكثر من 20 ألف مقعد، كما أننا سنستفيد من ملاعب تيزي وزو، براقي، الدويرة ووهران”.

ليستدرك في نهاية المطاف :”نحن ندعم الكاميرون، لأنها بلد صديق، ومُستعدون لتقديم يد المُساعدة لها إن كانت إحتاجتنا”.