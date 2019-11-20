برناوي :”الكان 2021 في الجزائر بشرط”

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي، بأن الجزائر تبقى مُستعدة لإحتضان الكان 2021، ولكن بشرط.
وصرّح لوكالة رويترز قائلا :”نحن على إستعداد لتعويض الكاميرون، في حالة ما قررت الكاف سحب الدورة القادمة منها”.
ليواصل :”لقد تحصلت على موافقة السلطات العُليا في البلاد، ولدينا كل الإمكانيات، وسنكون مُستعدين لإستقبال هذا الحدث”.
وأردف :”لدينا عشرون ملعبا بسعة أكثر من 20 ألف مقعد، كما أننا سنستفيد من ملاعب تيزي وزو، براقي، الدويرة ووهران”.
ليستدرك في نهاية المطاف :”نحن ندعم الكاميرون، لأنها بلد صديق، ومُستعدون لتقديم يد المُساعدة لها إن كانت إحتاجتنا”.
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