“برناوي” :”الكولسة سبب عدم إستضافتنا للبطولة الإفريقية”

أكد وزير الشباب والرياضة الجديد، “سليم برناوي”، بأن الجزائر كانت قادرة على إستضافة نهائيات كأس إفريقيا، لولا تفاصيل غير رياضية.

وصرّح لـ”تلفزيون النهار” قائلا :”لم نُنضم البطولة الإفريقية، بسبب الكولسة، وهذا كل ما في الأمر، نحن لا نمتلك اللوبي اللازم”.

وأردف :”ليست كل الدول راغبة في تنظيم المُنافسة، لقد ضيعنا الفُرصة في سنة 2017، حينها كُنا قادرين على إستقبال الحدث”.

وختم :”لكي تُنظم مُنافسة قارية في أعلى مُستوى يجب أولا أن نمتلك المُنشآت الرياضية، واللوبيات القادرة على الضغط لدعم ملفنا”.