“برناوي” :”الكولسة سبب عدم إستضافتنا للبطولة الإفريقية”

الرياضة
  • -
  • 0
“برناوي” :”الكولسة سبب عدم إستضافتنا للبطولة الإفريقية”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد وزير الشباب والرياضة الجديد، “سليم برناوي”، بأن الجزائر كانت قادرة على إستضافة نهائيات كأس إفريقيا، لولا تفاصيل غير رياضية.

وصرّح لـ”تلفزيون النهار” قائلا :”لم نُنضم البطولة الإفريقية، بسبب الكولسة، وهذا كل ما في الأمر، نحن لا نمتلك اللوبي اللازم”.

وأردف :”ليست كل الدول راغبة في تنظيم المُنافسة، لقد ضيعنا الفُرصة في سنة 2017، حينها كُنا قادرين على إستقبال الحدث”.

وختم :”لكي تُنظم مُنافسة قارية في أعلى مُستوى يجب أولا أن نمتلك المُنشآت الرياضية، واللوبيات القادرة على الضغط لدعم ملفنا”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com