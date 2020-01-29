برناوي: “اللجنة الأولمبية صرفت أموال الرياضيين لشراء أكل للكلاب والقطط”

الرياضة
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برناوي: “اللجنة الأولمبية صرفت أموال الرياضيين لشراء أكل للكلاب والقطط”
بقلم كريم.تيغرمت

إنتقد الوزير السابق للشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، طريقة تسيير اللجنة الأولمبية الجزائرية، كاشفا فضائح عديدة.

وصرح رؤوف سليم برناوي، لتلفزيون “النهار”: “هناك تجاوزات غير مقبولة على مستوى الجمعية الأولمبية، ولا يشرفني الإنتماء إليها”.

وأضاف: “هناك 4 أعضاء يعملون في الخفاء، على تسيير شؤون هذه الجمعية، ما جعلنا نشهد فضائح عديدة على غرار فضيحة تاراغونا”.

وتابع برناوي: “هناك مصاريف غير مبررة، يتم تمريرها دون الرجوع للأعضاء، هذه الجمعية صرفت من أموال الرياضيين، لشراء أكل للكلاب والقطط”.

وأردف سليم رؤوف برناوي: “أعرف جيدا خبايا هذه اللجنة الأولمبية، التي كانت دائما خارج المراقبة المالية، رغم أن الميثاق الأولمبي لا يمنع المراقبة”.


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