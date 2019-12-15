برناوي : ” اللهم وفق رئيس الجمهورية ثبت خطاه وامنحه السداد”

هنأ وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي المترشح عبد المجيد تبون بفوزه بالإنتخابات الرئاسية، كما أشاد بالسير الحسن للإنتخابات.

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن نتائج الإنتخابات الرئاسية على هامش الحفل الذي أقامته إدارة المولودية بفندق الأوراسي على شرف فريق القوة الجوية العراقي.

وقال : “الإنتخابات مرت في ظروف جيدة، وبنسبة تصويت كبيرة وهذا بفضل النساء والرجال الذين سهروا على إنجاح هذه الإنتخابات”

وأضاف: “أهنئ المترشحين الخمسة على الروح الرياضية التي تحلوا بها في الحملة الإنتخابية، وحتى بعد الإعلان عن النتائج “.

“كما أهنئ الفائز عبد المجيد تبون وندعيلوا ربي يوفقو ويثبت خطاك ويعطيلو السداد “