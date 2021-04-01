برناوي: المشاركون في اليوم الدراسي حول المقايضة ركزوا على فتح المسالك والحدود لفترة أطول

الوطني
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برناوي: المشاركون في اليوم الدراسي حول المقايضة ركزوا على فتح المسالك والحدود لفترة أطول
بقلم أسماء.ع

أكد المكلف بالتكوين والإرشاد بالغرفة الوطنية للفلاحة المهندس، برناوي حميد، أن اليوم الدراسي الوطني حول نظام المقايضة نحو الساحل، خرج بعدة توصيات.

ومن شأن هذه التوصيات –حسب حميد برناوي-، النهوض بالاقتصاد الوطني وتمكين المنتجات الجزائرية من غزو الأسواق الإفريقية والعالمية.

وأوضح المتحدث أن المشاركين ركزوا بضرورة فتح المسالك والحدود لفترة أطول مما هو معمول به اليوم.

وأضاف برناوي “لتمكين المقايضين والفاعلين بصفة عامة في هذه العملية، من مزاولة هذا النشاط بأكثر فاعلية وأريحية، وتوفير المنشآت القاعدية”.


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