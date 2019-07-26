برناوي: “المغرب ومصر خسرو وما دارو حتى ضجة.. حنا ربحنا وحبو يديرو ضجة”

عبّر وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي عن إمتعاضه من الضجة الإعلامية التي عقبت تتويج المنتخب الجزائري بلقب الكان، والتي تترقب إستقالة رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي.

وتحدث وزير الشباب والرياضة لوسائل الإعلام عن مستقبل رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي قائلا:

“أنا ألاحظ ما يحدث في الشرق وفي الغرب..المنتخب المغربي الشقيق في الأدوار الاولى ولا توجد هذه الضجة الإعلامية، ونفس الشيء في مصر وتونس”.

وأضاف:”المنتخب الجزائري كسب البطولة، وهناك من يريد القيام بضجة إعلامية من أجل زعزعة إستقرار المنتخب الوطني”.

وإختتم حديثه قائلا:”نحن كهيئة رسمية ندعم للنجاح، ونتمنى أن يدوم الإستقرار في الرياضة وخاصة في إتحادية كرة القدم خاصة أن هذه الرياضة تعتبر مصدر فرح للشعب الجزائري “.