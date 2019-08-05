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برناوي: ” الناس تتدرب بـ les pneus..والرياضيين تاعنا مفششين بزاف”

الرياضة
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برناوي: ” الناس تتدرب بـ les pneus..والرياضيين تاعنا مفششين بزاف”
بقلم يونس رزيق

إنتقد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي بعض الرياضيين الجزائريين الذين يشتكون من نقص الإمكانيات اللازمة من أجل التحضير للمنافسات العالمية.

وضرب سليم برناوي مثلا بإختصاص الملاكنة في كوبا الذين يتدربون بعجلات الشاحنات مع إستعمال المطرقة الضخمة.

وقال برناوي خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة اليوم الإثنين موضحا:

” أول تدريب في مجال الملاكمة يعتنمد على عجلة الشاحنة ومطرقة فقط، هذه  هي الإمكانات التي تعتمد عليها كوبا ..نحن في الجزائر لا يمكننا أن نعتمد على هذه الوسائل البسيطة..خصوصا أن الرياضيين عندنا “مفششين” بالإضافة إلى وسائل الإعلام عندنا التي تزيد من دلالهم..يجب أن يستعمل “Gel ” لتصفيف الشعر سيارة أنيقة ولا يجب أن يتعرّق كثيرا”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=685169

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