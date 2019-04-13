برناوي : ” بناء ملعب لا يتطلب أكثر من سنة أو سنتين”

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي، أن الجزائر قادرة على إحتضان نهائيات كأس العالم بالنظر إلى المنشآت الرياضية التي تضمها البلاد.

وتحدث برناوي في تصريح حصري للنهار يوم أمس الجمعة على تأخر بناء الملاعب الجديدة سواء ملعب براقي، دويرة وتيزي وزو قائلا:

“قلتها من قبل أن الجزائر قادرة على إحتضان كاس العالم، ليس بسهولة كبيرة، لكننا قادرين على تنظيم المونديال”.

وأضاف: “الإمكانيات التي تسخر بها الجزائر كبيرة جدا..نظمنا الألعاب الإفريقية للشباب في ظرف ثلاث أشهر فقط، المنشآت التي تبنيها الجزائر هي متعددة خاصة أنه في الوقت الحالي لا تتطلب الكثير من لوقت لأنه في سنة أو سنتين بإمكانك بناء ملعب”.