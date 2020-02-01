برناوي: “بيراف استفاد من ملايين الدينارت كمصاريف مهمة”

كشف الوزير الشابق للشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، أن مصطفى بيراف، استفاد من أموال كبيرة، كرئيس للجنة الأولمبية الجزائرية.

وصرح رؤوف سليم برناوي، لتلفزيون “النهار”: “بما أن بيراف، يتحدث عن النزاهة والرجولة، أتمنى أن يذكر القيمة المالية التي استفاد منها كمصاريف مهمة”.

وأضاف الوزير السابق للشباب والرياضة: “بيراف يأخذ ملايين الدينارات كل سنة، من أموال الشعب الجزائري، كمصاريف مهمة”.

وأكد رؤوف سليم برناوي، أن اللجنة الأولمبية الجزائرية، استفادة من إعانات الدولة الجزائرية بقيمة 107 مليار سنتيم، منذ 2011″.