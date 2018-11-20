برناوي: “تسجيل 13 حريق ليلة المولد النبوي الشريف”

كشف المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، أنه تم تسجيل 13 حريق على مستوى الوطني كحصيلة أولية ، تزامنا مع ليلة لاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وقال برناوي لدى نزوله ضيفا بقناة النهار اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 9 حرائق بالعاصمة و 2 بولاية قالمة وحريقين بالبليدة.

أغلبها بالمنازل والشرفات ،كماتم تسجيل حريق سيارة وحافلة ، وذلك نتيجة التراشق بالألعاب النارية .

مضيفا أنها حصيلة منخفضة مقارنة بالعام الفارط، ذلك نتيجة الحملات التحسيسية،التي قامت بها مصالحهم ومختلف الجهات المعنية .