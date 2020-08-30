برناوي: تسجيل 65 حريقا عبر 17 ولاية أمس

كشف نسيم برناوي مكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، أنه تم تسجيل 65 حريقا عبر 17 ولاية.

وقال برناوي في اتصال بـ “النهار”، أن درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية يوم أمس ساهمت في انتشار وتوسع رقعة الحرائق، مضيفا أنه تم تسجيل 65 حريقا في يوم واحد وهو رقم مرتفع مقارنة بالايام الفارطة، أين تم تسجيل 32 حريق خلال 48 ساعة.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم تسجيل 13حريقا بولاية تيزي وزو، و12 حريقا بولاية الطارف، و6 حرائق بولاية بجاية، بومرداس وتيبازة، بالإضافة إلى 4 حرائق بولاية الشلف، وحريقين بولايتي برج بوعريريج وقالمة.