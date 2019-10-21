برناوي: “تسلمنا ملف إتحاد العاصمة وسنرافقهم لإيجاد الحلول”

أكد وزير الشباب والرياضة،رؤوف سليم برناوي، إجتماعه بمسؤولي إتحاد العاصمة، وتسلمه ملف الفريق، قصد إيجاد حل لأزمة النادي في أقرب الآجال.

وصرح رؤوف سليم برناوي، لتلفزيون “النهار”: “كسلطات عمومية من واجبنا مساعدة كل الأندية، فيما يخص الجانب الإداري”.

وأضاف: “مسؤولي إتحاد العاصمة تقربوا منا، استمعنا إليهم بخصوص المشاكل التي يعانيها فريقهم، والملف الآن على طاولتنا”.

وتابع: “سنعمل على مساعدتهم لإيجاد الحلول في أقرب وقت، لأن هذا النادي معني بمشاركة قارية، ونتمنى لهم التتويج باللقب الإفريقي”.