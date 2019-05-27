برناوي: تصريحات ملال لن تمر مرور الكرام

أكد وزير الشباب والرياضة، رؤوف سليم برناوي، أن التصريحات الأخيرة لرئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، لن تمر مرور الكرام.

وصرح رؤوف سليم برناوي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: ” أقول أن هذا التصريح لن يمر مرور الكرام”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “هذا تصريح غير مسؤول، ومؤسف جدا، أعتبر هذا انحطاط في مستوى التسيير”.

وتابع: “أضن أن هذا التصريح جاء بعد خيبة الفوز الذي كان بعد المباراة، وندعوا مرة أخرى المسيرين للتحلي بروح المسؤولية”.

وختم الوزير برناوي: “عند الإدلاء بأي تصريح يجب تقديم الإثباتات، وأتمنى إذا كانت هناك أدلة أن يتم تقديمها، وسنكون حازمين”.