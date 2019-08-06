برناوي: “جاهزون لاحتضان كان 2021 والدولة صرفت 1.5 مليار دولار على المنشآت الرياضية”

اعترف بأن «الكاف» طلبت من الجزائر الاستعداد في حال عدم جاهزية الكاميرون..

«نطلب من الرياضيين الاستلهام من بلماضي ولابد أن يكونوا مثل الجنود ليرفعوا راية بلدههم»

«انتهى عهد الشكارة والسياحة في الاتحاديات.. لست عنصريا ولا أملك خصومة مع ملال»

اعترف وزير الشباب والرياضة، سليم رؤوف برناوي، بأن الاتحادية الإفريقية لكرة القدم طلبت من الجزائر حقا، عن طريق الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن تجهز نفسها لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2021 في حال عدم قدرة الكاميرون على استضافة التظاهرة.

وأكد الوزير أن السلطات صرفت ما قيمته 1.5 مليار دولار على البنى التحتية والمنشآت الرياضية، وقال برناوي:

«لا يوجد جدل حول كأس إفريقيا 2021، أكيد أن الكاف طلبت من الجزائر عن طريق الفاف تجهيز نفسها

لاحتضان الكان، لكن هذا لا يعني أنها ستنزعها من الكاميرون، وإنما أمر عادي أن تضع خطة بديلة مثلما تفعل

الفيفا في التظاهرات العالمية»، وأضاف رئيس اتحادية المبارزة سابقا خلال ندوة صحفية بمقر هئيته بساحة 1

ماي بالعاصمة: «بعد تلقي الضوء الأخضر من السلطات قلنا نعم للفاف، لكن نتمنى بشدة أن تنظمها الكاميرون،

الجزائر هي البيت الكبير للأفارقة ومرحبا بهم، ما دمنا نملك القدرة على تنظيم كأس إفريقيا حتى من دون انتظار

جاهزية الملاعب الأخرى، على غرار براقي والدويرة»، وواصل: «ربطت اتصالا مع وزير الرياضة الكاميروني

وأوضحت له تصريحاتي»، وأضاف: «هناك أشخاص يسخرون من الجزائر ويقولون إنها لا تملك الملاعب لتنظيم

كأس إفريقيا، لأنهم ينظرون إلى البطولة الوطنية ويشاهدون ملعبي 20 أوت وبولوغين فقط».

«لا أملك خصومة مع ملال.. لست عنصريا وحرام عليهم كي بكات والدتي»

تطرق وزير الشباب والرياضة إلى قضية رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، وقال: «لا أملك خصومة مع ملال،

هو رئيس نادٍ وأنا أملك مسؤولية أخرى، استقبلناه في مقر الوزارة، نحن نسير الهيئات وليس الأشخاص، وشبيبة

القبائل قاطرة النتائج الإيجابية وأتمنى أن تعود إلى عهدها ولم لا تحقق كأس إفريقيا، ونحن هنام للمساعدة من

دون تهميش ولا إقصاء»، وواصل: «حزنت كثيرا لمّا قناة مررت رسالة على أنني عنصري، وهذا خطير، على كل

شخص أن يعود إلى مهتنه، ومنهم من قال عليه أن لا يذهب إلى ملعب البليدة في النهائي، والدتي كانت تشاهد التلفزيون وأجهشت في البكاء.. عيب وحرام».

«أردّ بالصلاة والتسبيح على من يتكلمون وينشرون الأكاذيب عني»

قال برناوي بخصوص من يتكلمون وينشرون الأكاذيب عنه: «أنا إنسان عاقل، لدي الدواء لمّا يتكلمون ويكذبون

عني ويصنعون الجدل، من هم أفضل مني وتحدثوا عنهم، وأنا أطبق قوله تعالى: (ولقد نعلم أنه يضيق صدرك

بما يقولون فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين) الحمد لله أنا أصلي وأسبّح وأنسى ما يقولون، لكن من يتحدث عني لا يملك الدواء وسنلتقي عد خالقنا».

«على الرياضات الجماعية الاستلهام من بلماضي.. والرياضي مثل الجندي»

وجّه وزير الشباب والرياضة دعوة للرياضات الجماعية للاستلهام من الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي قاد

الخضر إلى التتويج القاري خارج الديار، وقال: «نطلب من الرياضات الجماعية الاستلهام من بلماضي، الذي لما

جاء قال إنه قدم من أجل تحقيق كأس أمم إفريقيا»، وأضاف: «الرياضي لابد أن يكون مثل الجندي الذي يرفع راية بلده».

«هناك مدربون خالصين وقاعدين في البيت.. وبعض الرياضيين كانو يدّو الشيكات»

فضح برناوي مدربي بعض الرياضات من دون ذكر أسمائهم، وأكد أنهم يتلقون رواتبهم حتى من دون عمل، وفوق

ذلك يحطّمون عمل الآخرين، وقال: «هناك أشخاص يتلقون رواتبهم وهم في بيوتهم، لم نشأ الحديث عن ذلك..

إن لم تستحِ فافعل ما شئت، وفوق ذلك يكسّرو الخدمة، لابد من توقيفهم عند حدهم»، وأضاف: «هل شاهدتم

في فرنسا مثلا رياضيا يذهب إلى الوزير؟ يجب أن يذهب إلى الاتحادية، كانت هناك أخطاء في السابق، كان هناك رياضيون يتلقون صكوكا وأموالا».

«نحن متأخرون في التحضير للألعاب الأولمبية وانتهى عهد السياحة»

أطلق الوزير صافرات الإنذار واعترف بالتأخر في تحضير الرياضيين للألعاب الأولمبية، وقال: «فيما يخص

الألعاب الأولمبية أطلق صافرات الإنذار،لو نواصل بهذا الريتم، يجب الاستفاقة والعمل ليس في المواقع

الافتراضية وإنما في الواقع، مثلا من حقق ميدالية إفريقية يحق له المشاركة في دورة أعلى منها، لابد من توقيف السياحة وإشراك من يحق له المشاركة».

«تصريحات سحنون غير مسؤولة.. لا أردّ عليه في الهاتف ومنحة تحضيراته 600 مليون»

تطرق برناوي إلى قضية السباح الجزائري أسامة سحنون وقال: «تصريحات السباح أسامة سحنون، غير مبررة

وغير مسؤولة، أنا لا أرد على مكالماته، سبق وأن استقبلته، عليه أن يحل مشاكله مع الاتحادية ونحن لا نتدخل

في ذلك، وأظن أن العمل الذي تقوم به اتحادية السباحة مقبول، وليست اتحادية سبّاح واحد»، وأضاف: «نحن

دولة ولابد أن تُحترم القوانين، انتهى عهد الشكارة، عليه أن يصبر حتى يتم تحويل الأموال من بنك إلى آخر،

وهي أموال معتبرة مقارنة بالنتائج التي يحققها، هي أموال الشعب وتقع تحت مسؤوليتنا، نحن نسير أموال

الشعب ونرشد النفقات»، وواصل قائلا: «سحنون كان يتلقّى منحة 3 ملايين دينار وأصبحت حاليا 6 ملايين

دينار، أي منحة التحضير 600 مليون سنتيم، كان عليه أن يرتقي ويتعامل بمسؤولية مع الاتحادية، وليس

بإطلاق تصريحات لا تخدمه»، وقال أيضا: «لماذا في فرنسا يكون لدى البعض سلوك ولما يأتون إلى الجزائر

ندخل في مرحلة البكاء والفضائح، على الأقل يجب الشكر على ما يتلقاه من دعم وأوجه رسالة للرياضيين: عليهم التعامل مع الاتحادية ولا يملكون شيئا يفعلونه في الوزارة».

«سبب المشاكل هي التدخلات وعلى المدربين النزول إلى الميدان عوض الظهور في الفايسبوك»

اعتبر الوزير سبب أغلب مشاكل الرياضة هي التدخلات، وقال: «90 من المئة من مشاكل الرياضة هي التدخلات،

كما أقدم نصيحة للمدربين بالعودة إلى الميدان لأن مواقع التواصل الاجتماعي افتراضية، وأيضا يجب نسيان

أمجاد الماضي والنزول إلى الميدان والعودة إلى الواقع، لأن مثلا رياضة ألعاب القوى تمر بفترة صعبة ولا أحد

يستطيع التكفل بها سوى أبناؤها، وكما يقال: الأرض لمن يخدمها والرياضة لمن يمارسها، ومن لا يستطيع تحقيق

نتائج ما عليه سوى الصعود إلى المدرجات»، وواصل قائلا: «لا أملك بلدا آخر غير الجزائر وأنا فخور ببلدي،

ومتأكد أنها قدمت الكثير للرياضة، 1.5 مليار دولار للبنى التحتية حتى في أوروبا لم يحدث مثل هذا، هناك دول

مثل بلغاريا ورومانيا، اسألوهم هل يستطيعون فعل ذلك».

«وزارة المالية هي التي ترفع التجميد عن رصيد اتحاد العاصمة»

وفيما يخص قضية اتحاد العاصمة أوضح برناوي قائلا: «اتحاد العاصمة يملك أموالا في رصيده وقام بوضع

ميزانية تقريبية وأرسلها لنا، ونحن قمنا بإرسالها إلى وزارة المالية، هي التي ترفع التجميد وبعد قرار العدالة

ستعود الأمور إلى مجاريها، وهو نفس الأمر الذي يخص ملعب تيزي وزو، حيث سيتم رفع التجميد من خلال

وضع مسير معين من طرف العدالة لصرف الأموال وأتمنى أن يكون الملعب جاهزا بداية 2020».