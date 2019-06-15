برناوي: “حان الوقت لتشجيع ومؤازرة الفريق الوطني.. رانا موراهم “

أشاد وزير الشباب والرياضة، عبد الرؤوف برناوي، بالعمل الذي تقوم به الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالإضافة إلى الطاقم الفني بقيادة جمال بلماضي الذي يفرض الإنضباط في المنتخب.

وتحدث برناوي عن الأحداث التي شهدها تربص المنتخب في العاصمة القطرية الدوحة قائلا:

“حان الوقت لتشجيع ومؤازرة المنتخب الوطني، وأعتقد أنه ليس الوقت لفتح النقاشات..على كل حال نحن مطمئنين بما أن المنتخب في أيادي آمنة، الإتحادية تقوم بواجبها على أكمل وجه بالإضافة إلى الجهاز الفني الكفء، والذي يتعامل بصرامة بقيادة جمال بلماضي”.

“نتكلم كمناصرين، ونحن وراء المنتخب الذي يتوجب علينا أن نؤازره، ولم لا تكون مشاركة إيجابية”.