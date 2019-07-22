برناوي: “خصصنا أكثر من 86 طائرة لنقل أنصار الخضر إلى القاهرة”

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرؤوف سليم برناوي عن تفاصيل إعادة أنصار المنتخب الوطني إلى الجزائر من مطار القاهرة الدولي.

ونزل وزير الشباب والرياضة ضيفا على قناة التلفزيون الوطني مساء اليوم الإثنين أين تحدث عن تفاصيل الجسر الجوي الذي أقامته الدولة الجزائرية بين القاهرة ومصر قائلا: ”

“الجزائر كانت تتوقع أن يكون الإقبال كبيرا على رحلات القاهرة بمجرد المرور إلى الدور ثمن النهائي من البطولة القارية، ، وإنطلاقا من الدور الربع النهائي وصل عدد الأنصار الذين أقبلو على مطار القاهرة 1250 مناصر، وفي نصف النهائي أرسلنا 1800 مناصر آخرين، ما يعادل ثلاثة آلاف مناصر”

وأضاف: ” هناك 1500 مناصر تخلفو عن رحلة العودة بعد مباراة نصف النهائي وقرروا البقاء في القاهرة لمتابعة بقية المباريات، وهو ما شكل خلال على مستوى الرحلات، لأن المناصرين الذين تخلفوا عن رحلة العودة كانو أول من لديهم الرغبة في إمتطاء الطائرة بعد نهاية الكان بسبب التعب الذي نال منهم”.

وأضاف: ” الجزائر خصصت أكثر من 86 طائرة لنقل 9 آلاف مناصر لمؤازرة المنتخب الوطني بالإضافة إلى إلتحاق الجالية الجزائرية القاطنة بالخارج”.

وتابع: “أشكر المصريين عل حسن التنظيم والإستقبال وكرم الضيافة، خصوصا أنهم سمحوا للجزائريين بدخول الملعب بدون تذاكر، وهذا إستثناء إلى الجزائريين فقط، الذين كانوا أكثر عدد من أنصار المنتخبات الأخرى، وهذا ما صعب عليهم تطبيق fan id”

وإختتم الوزير حديثه قائلا: ” الدولة الجزائرية خصصت رحلة التنقل إلى مصر بـ 35 ألف دينار جزائري فقط، مقارنة بالمبلغ الأصلي بـ 10 ملايين سنتيم، كما يجب أن نشيد بمبادرة الجيش الشعبي الوطني الذي خصص 9 طائرات بالمجان لنقل أنصار من الجنوب الجزائري لمشاهدة رفقاء محرز”.