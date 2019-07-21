برناوي: “دخلتم التاريخ من بابه الواسع وهنيئا لكم النجمة الثانية”

الرياضة
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برناوي: “دخلتم التاريخ من بابه الواسع وهنيئا لكم النجمة الثانية”
بقلم كريم.تيغرمت

هنأ وزير الشباب والرياضة، سليم رؤوف برناوي، عناصر المنتخب الوطني، بالإنجاز الكبير الذي حققوه، بعد تتويجهم بكأس أمم إفريقيا 2019.

وصرح سليم رؤوف برناوي، لتلفزيون “النهار”: “سبق لنا أن قلنا، مثلما قال من هم أفضل منا، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، والعزم ليس نحن من عقدناه، بل اللذين ضحوا بالنفس والنفيس”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “نحن جد مسرورين، بأبطالنا الذين دخلوا التاريخ من بابه الواسع، من خلال تتويجهم بكأس أمم إفريقيا”.

وتابع سليم رؤوف برناوي: “هنيئا لهم بالنجمة الثانية في القميص، وهؤلاء الأبطال، لديهم القدرة على اللعب في مستوى أعلى، وأتمنى لهم ذلك”.


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